Эти 32 снимка из космоса показывают наше истинное место во Вселенной

Возможно, вы злитесь из-за плохой погоды. Возможно, пишете ядовитый отзыв о каком-то посещённом месте, оказавшемся не таким уж и первоклассным. Землю критиковать легко. Конечно, восхищаться нашей планетой легко на пляже или в Большом каньоне, но в повседневной жизни она часто не вызывает восторженных тонов. Поэтому предлагаем вам взглянуть на неё с необычной точки зрения.
1. Этот огромный голубой шар
2. Это его соседи
3. Расстояние между Землёй и Луной (в масштабе)
Не так уж и далеко, правда?
4. А между тем, в это расстояние помещаются все планеты Солнечной системы!
5. Эта зелёная клякса показывает, как выглядела бы Северная Америка на Юпитере
6. В один Сатурн поместятся шесть Земель, ещё и место останется
7. Вот как выглядели бы кольца Сатурна, если бы окружали Землю
8. Вот как обыкновенная комета выглядит в сравнении с Лос-Анджелесом
9. Вид с Луны
10. Вид с Марса
11. С Сатурна мы кажемся лишь голубой точкой
12. А с Нептуна вообще едва заметны
13. Вот Земля в сравнении с Солнцем — которое даже не вмещается на фото целиком
14. Вот так выглядит Солнце с Марса
Надо заметить, у нас закаты красивее.
15. Это трудно осознать, но звёзд в космосе больше, чем песчинок на всех пляжах Земли
16. А наше гигантское Солнце — мелюзга по сравнению с другими звёздами
17. Если уменьшить Солнце до размеров белого кровяного тельца и соответственно уменьшить Млечный Путь, то по размерам он будет соответствовать Соединённым Штатам
18. «Вы здесь» на Млечном Пути
19. А это вся часть Млечного Пути, которую мы можем видеть
20. Кроме того, Млечный Путь — относительно небольшая галактика
В сравнении с IC 1011, расположенной за 350 млн световых лет от Земли.
1. На одном этом снимке с телескопа Хаббл видны тысячи галактик, в каждой из которых имеются планеты и миллионы звёзд
22. Это галактика UDF 423 в 10 млрд световых лет от Земли
На этом фото вы заглядываете на миллиарды лет в прошлое.
23. Все это лишь крошечная часть ночного неба
24. А вот земная орбита в сравнении с чёрной дырой
25. Это наш дом
26. Маловат, да?
27. Прекрасная ночь на местности
28. Отойдём чуть дальше
29. Скопление других галактик
30. Теперь видно всё Сверхскопление Девы
31. Ещё дальше
32. Вот и вся наблюдаемая вселенная!
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